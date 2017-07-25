А. Волков: я сторонник полного запрета на легионеров в нашем чемпионате

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков, подписавший контракт с новым клубом — «Зенитом» из Санкт-Петербурга, оценил состав и перспективы команды, а также сказал, что выступает за полный запрет легионеров в чемпионате России. Коллектив из Санкт-Петербурга заменил в составе участников Суперлиги краснодарское «Динамо».

«Для российского волейбола такая ситуация в целом нормальная. Новый сезон, новый город. А по поводу команды с нуля — вообще-то я прежде играл вместе с Сергеем Червяковым, Женей Сивожелезом, Андреем Ащевым… Конечно, есть ребята, с которыми раньше не стояли по одну сторону площадки, но это не сложности, а обычные рабочие моменты. И они не должны в случае чего служить оправданием. Безусловно, мы настроены серьёзно.

Никто не знает, на что мы можем рассчитывать в сезоне. Кто мог подумать, что «Лестер» выиграет английскую Премьер-лигу? Правильно, никто. В волейболе предсказуемости не больше, чем в футболе. Пусть в прошлом сезоне казанский «Зенит» проехался катком по всем соперникам, автоматически записывать его в чемпионы сейчас не стоит. Надеюсь, в этом сезоне борьба за высокие места получится более напряжённой.

Я сторонник полного запрета на легионеров в нашем чемпионате. Надо развивать свой волейбол. Приведу для примера сборную Италии, которая была одной из сильнейших в мире, а потом вдруг исчезла с радаров. И всё из-за того, что там клубам разрешали держать по четыре легионера, а на местных игроков внимания не обращали. Как следствие, теперь итальянцы даже в сборную привлекают легионеров. Не хочется, чтобы Россия пошла по этому же пути. Хотя в данном случае в связи с проблемами с молодёжью действующий лимит с двумя легионерами считаю отчасти оправданным, иностранцы помогают создать конкуренцию", — цитируют Волкова «Санкт-Петербургские ведомости».