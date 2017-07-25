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Казанский «Зенит» в конце августа проведёт выставочные матчи в Южной Корее

25 июля 2017, вторник. 10:30. Волейбол

Казанский «Зенит» в конце августа отправится в Южную Корею, где проведёт два выставочных матча с местными клубами, сообщает «Спорт Бизнес Online». Принимающая сторона взяла на себя все расходы казанцев по проживанию, питанию и транспорту. Летать игроки «Зенита» будут бизнес-классом.

«Зенит» пополнит клубный бюджет $ 25-30 тыс. Точная сумма пока неизвестна, так как обсуждение деталей ещё продолжается, в том числе города проведения матчей и соперники.

Принимающая сторона поставила обязательное условие перед «Зенитом»: в Южную Корею должны прилететь доигровщик Вильфредо Леон и главный тренер Владимир Алекно. Ожидается, что они примут участие в специальных мастер-классах.

Примечательно, что южнокорейский вояж «Зенита» по срокам совпадает с предварительным этапом Кубка России.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
МВК Зенит-Казань Вильфредо Леон Владимир Алекно
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