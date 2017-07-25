Гончарова, Кошелева, Панкова и Щербань приступили к тренировкам в сборной РФ

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о подготовке сборной России ко Всемирному кубку чемпионов, который пройдёт в Японии 5-10 сентября.

«С сегодняшнего дня к тренировкам в сборной России приступила группа в составе Наталии Гончаровой, Татьяны Кошелевой, Екатерины Панковой и Яны Щербань. Они тренируются в Анапе в „Волейграде“. Это те игроки, на которых опиралась наша сборная в предыдущее четырёхлетие. С 27 по 31 июля подтянутся остальные игроки, вызванные на сбор. У нас месяц на подготовку в преддверии Всемирного кубка чемпионов. 2 сентября команда вылетает в Японию», — цитирует Фадеева «Р-Спорт».