Россиянки обыграли бельгиек на чемпионате Европы U16 в Болгарии

В Болгарии продолжается первый в истории чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16 (игроки не старше 2002 года рождения). Сборная России, которой руководит олимпийская чемпионка Игр-1980 Светлана Сафронова, после четырёх матчей группового турнира занимает второе место в группе II.

В четвёртом туре россиянки обыграли команду Бельгии со счётом 3:0 (25:22, 25:19, 25:13). Ранее сборная России обыграла команды Чехии и Турции, а также уступила команде Беларуси.

В пятом туре россиянки сыграют с румынками.

Для выхода в полуфинал соревнований необходимо занять первое или второе место в группе.