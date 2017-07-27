Кукарцев: может, я смогу попасть в казанский «Зенит»

Аргентинский диагональный нижневартовской «Югры-Самотлор» Пабло Кукарцев рассказал, какие цели ставит перед собой в чемпионате России. Он – сын Сергея Кукарцева, связующего сборных СССР и России, одинцовской «Искры» и ЦСКА, чемпиона страны — 1999 в составе екатеринбургского «УЭМ-Изумруда». Пабло в минувшем сезоне защищал цвета «Боливара», с которым завоевал титул чемпиона страны.

«Давно мечтал сыграть в российской Суперлиге. Смотрел матчи в Интернете. Русский волейбол мне понравился. Уровень очень высокий. Здесь играют мощные команды и большие мастера. Здесь высокий блок – чего нет в Аргентине. Здесь много сильных иностранцев, за которыми раньше наблюдал только по телевизору. Может, у меня будет возможность встретиться с ними на площадке. На клубном чемпионате мира я видел Леона и Андерсона, но тогда у меня не было шанса против них сыграть.

У меня есть титул чемпиона Аргентины. Хотел бы выиграть и титул чемпиона России. Пока нужно себя показать в «Самотлоре». Буду стараться слушать ребят и тренера и, как говорит папа, из штанов выпрыгивать, чтобы у меня всё хорошо получилось. А потом, может, продолжу карьеру в Нижневартовске, а может, буду подниматься всё выше и выше и в итоге попаду в казанский «Зенит», – цитирует Кукарцева официальный сайт клуба.