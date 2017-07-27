Сивожелез: в принципе санкт-петербургский «Зенит» должен попадать в еврокубки

Доигровщик санкт-петербургского «Зенита» Евгений Сивожелез рассказал, на что сможет претендовать команда в предстоящем сезоне. В списке участников Суперлиги новый клуб заменил краснодарское «Динамо».

«Волейболисты подобрались хорошие. Наше дело – его обкатать на подготовительном турнире, чтобы удачно стартовать. Первые матчи очень важны. Например, в прошлом году «Енисей» проиграл на старте сезона очень много матчей, это им очень обрезало крылья. После такого сложно найти веру в себя и нужный игровой ритм. Уверен, что мы можем с таким составом спокойно выходить в «Финал шести». Более того, мы там обязаны быть. В принципе должны попадать в еврокубки. Официально задачи не были озвучены, но мы все понимаем наши силы.

Каждый матч у нас будет как дерби. Нам будет нелегко, ведь у петербургского «Зенита» нет той славы и давления над другими, какое присутствует у казанской команды. Не будет такого, что, выиграв партию и ведя во второй, соперник сдастся. Но у нас серьёзные амбиции. Главное – верно их использовать», — цитирует Сивожелеза «Советский спорт в Санкт-Петербурге».