Безруков: жду новых и ярких побед, и главное — поменьше травм всем нам

Связующий новоуренгойского «ФАКЕЛА» Валентин Безруков рассказал о прошедшем отпуске и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Отпуск прошёл хорошо: сначала провёл некоторое время со своими родителями, а в июне с друзьями съездил на Кипр. Как там было? Прекрасно! Море хорошее, солнце и пляжный волейбол – всё, как полагается. А когда вернулся, начал подготовку к новому сезону. Занимался в фитнес-зале: беговая дорожка, велосипед и, конечно, программа, подготовленная тренером по физической подготовке Алексеем Сергеевичем Константиновым. Так что отпуск прошёл продуктивно, и сейчас я готов к нагрузкам и серьёзной работе.

Сезон обещает быть интересным – команды обновили свои составы, в чемпионат пришли легионеры. Думаю, будут очень красивые матчи. А от себя лично чего жду… Лично я сделаю всё возможное, чтобы команда добивалась результата. Жду новых и ярких побед, и главное — поменьше травм всем нам», — цитирует Безрукова официальный сайт клуба.