Лямин и Красильников выиграли второй матч подряд на ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников во втором туре группового этапа чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене разгромили латвийцев Рихарда Финстерса и Эдгара Точса. Для Никиты и Вячеслава эта победа стала второй кряду на текущих соревнованиях.

1 августа российские волейболисты встретятся с бельгийцами Дрисом Кокелкореном и Томом ван Валле.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия

Мужчины. Группа F. 2-й тур

Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — Р. Финстерс/Э. Точс (Латвия) — 2:0 (21:14, 21:16).