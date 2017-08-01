Костючик: в финале олимпийского фестиваля, возможно, не хватило уверенности

Доигровщица «Протона» Вера Костючик поделилась своими впечатлениями о прошедшем олимпийском фестивале в Дьёре. Она в составе сборной команды Беларуси U18 стала серебряным призёром соревнований.

«Сложно сказать, чего не хватило, но чего-то не хватило — возможно, уверенности. Итальянки оказались сильнее. Но, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе, соперник играл до конца и был за это вознагражден.

На церемонии награждения испытывала смешанные чувства — гордость, радость в малой степени… Мысли о том, что может быть и лучше, не давали покоя. Ну, а с другой стороны, что не убивает, делает нас сильнее, есть к чему стремиться, есть к чему идти! Чемпионат мира! Это отличная возможность показать то, что не получилось у нас на фестивале", — цитирует Костючик официальный сайт клуба.