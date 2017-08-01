Спиридонов: пусть дают хороший контракт, и я распиарю тульский волейбол

Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов объяснил, почему в детстве выбрал волейбол, а также рассказал об уровне развития волейбола в родной Тульской области.

«Я попытаюсь всеми возможными способами сделать волейбол веселее. Вот футбольный агент Алексей Николаевич Сафонов предложил мне стать вратарём хабаровского СКА. В детстве я неплохо стоял в футбольных воротах. Буду первым волейболистом, который перешёл на пике своей карьеры в футбол. Когда ждать сенсации? Можете и не дождаться, они мало денег дают. Им бы добавить финансово. В своё время, когда был юнцом, в волейболе особых перспектив не наблюдал. Просто родители заставили. Параллельно пробовал и баскетбол, вот на воротах стоял в футболе, на лёгкую атлетику походил, но сразу понял, что это не моё. Тупо бежишь, и всё — тяжело и скучно. Я жил в посёлке, там не было столько тренажёрок, как сейчас, зато была масса самых разных секций. В 90-е что-то ещё функционировало, а сейчас уже и этого нет. Оттуда, например, выбилась Настя Войнова — велосипедистка, она из моего поселка. Велоспорт вроде ещё развивается там. Больше ничего не осталось.

Судя по последним событиям, в Туле развивается женский волейбол, перед ними стоит задача выйти в следующем году в Суперлигу. Начал развиваться там и футбол, уже второй год команда не вылетает из Премьер-Лиги. Это уже событие не кислое для Тулы. Считаю, что губернатору надо подтянуть мужской волейбол и, если нужно, пусть даёт мне хороший контракт, я распиарю и подтяну ему этот вид. Пара записей в «Твиттере», и о тульском волейболе узнает вся страна. А с хорошей стороны или плохой — уже неважно. Как получится", — приводит слова Спиридонова «Реальное время».