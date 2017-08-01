Российские дуэты Лямин/Красильников и Стояновский/Ярзуткин вышли в плей-офф ЧМ

В Вене (Австрия) завершился групповой этап мужских соревнований в рамках чемпионата мира по пляжному волейболу. Оба российских дуэта вышли в 1/16 финала турнира.

Никита Лямин и Вячеслав Красильников выиграли все три матча в группе и заняли первое место в своём квартете, а Олег Стояновский и Артём Ярзуткин потерпели два поражения, но попали в число четырёх лучших дуэтов среди ставших третьими, что гарантировало им прямой выход в первый раунд плей-офф.

Российские «пляжники» узнают соперников после раунда «лаки-лузеров».