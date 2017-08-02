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Рахматуллин: мы решили, что Полетаеву лучше ещё на сезон остаться в «Кузбассе»

2 августа 2017, среда. 11:41 Волейбол

Вице-президент казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин подтвердил, что диагональный Виктор Полетаев проведёт следующий сезон в аренде в кемеровском «Кузбассе».

«У нас с Полетаевым контракт до 2020 года. Мы решили, что Виктору лучше ещё на один сезон остаться в Кемерово. Все мы видели, как он прибавил в прошлом сезоне, стал лидером команды. Хотим, чтобы он ещё набрался опыта. Мы очень внимательно следим за ним – контролируем его выступления, здоровье и даже учебу в Поволжской академии. К счастью, ему удалось избежать операции: чтобы разгрузить колено, ему дали три месяца медикаментозного лечения. Покололи уколы, попил таблетки – сейчас всё нормально», — цитирует Рахматуллина «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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МВК Зенит-Казань МВК Кузбасс
Новости. Волейбол
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