Рахматуллин: мы решили, что Полетаеву лучше ещё на сезон остаться в «Кузбассе»

Вице-президент казанского «Зенита» Ильхам Рахматуллин подтвердил, что диагональный Виктор Полетаев проведёт следующий сезон в аренде в кемеровском «Кузбассе».

«У нас с Полетаевым контракт до 2020 года. Мы решили, что Виктору лучше ещё на один сезон остаться в Кемерово. Все мы видели, как он прибавил в прошлом сезоне, стал лидером команды. Хотим, чтобы он ещё набрался опыта. Мы очень внимательно следим за ним – контролируем его выступления, здоровье и даже учебу в Поволжской академии. К счастью, ему удалось избежать операции: чтобы разгрузить колено, ему дали три месяца медикаментозного лечения. Покололи уколы, попил таблетки – сейчас всё нормально», — цитирует Рахматуллина «Спорт Бизнес Online».