Феоктистов: думаю, что мы могли побороться за медали Мировой лиги

Доигровщик уфимского «Урала» и сборной России Егор Феоктистов оценил выступление национальной команды в розыгрыше Мировой лиги. Подопечные Сергея Шляпникова не смогли пробиться в полуфинал турнира.

«Мы сыграли хорошо, но могли ещё лучше. В первой игре «Финала шести» мы не показали свой уровень игры. Я думаю, что мы могли побороться за медали. У нас были хорошие матчи. Мы обыграли Польшу, хорошо смотрелись с американцами, да и во втором матче «Финала шести» мы неплохо сыграли с бразильцами. Наверное, в концовке нам не хватило немного опыта и чуть-чуть мастерства. В пятой партии счёт был равный, в конце нам чуть меньше повезло.

Я не буду оправдываться, говорить, что был не тот зал, или другие причины искать. Мы находились в равных условиях. Что-то у нас не пошло в первом матче. Я бы не сказал, что канадцы с нами сыграли очень хорошо. Они просто подавали подачу и забили свои доигровочные мячи. А мы этого сделать не смогли", — цитирует Феоктистова официальный сайт «Урала».