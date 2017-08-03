Леон и Вербов сыграют с победителями летнего Кубка «Зенита»

Доигровщик Вильфредо Леон и либеро Алексей Вербов сыграют с победителями летнего Кубка «Зенита» по пляжному волейболу, который состоится в предстоящий уик-энд в Центре пляжных видов спорта «Казанка», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее победу в гала-матче удалось одержать лишь Игорю Кобзарю и Александру Мочалову в 2014 году.

Поражения потерпели дуэты Владислав Бабичев / Антон Куликовский (2009), Сергей Тетюхин / Максим Пантелеймоненко (2010), Владислав Бабичев / Виталий Матыченко (2011), Игорь Колодинский / Валерио Вермильо (2012), Игорь Кобзарь / Лоран Алекно (2014), Вильфредо Леон / Игорь Кобзарь (2015) и Вильфредо Леон / Владимир Мельник (2016).