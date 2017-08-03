Лямин и Красильников вышли в 1/8 финала ЧМ, одолев Стояновского и Ярзуткина

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в 1/16 финала мужского турнира в рамках чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене (Австрия) переиграли своих соотечественников Олега Стояновского и Артёма Ярзуткина со счётом 2:1.

За выход в четвертьфинал Никита и Вячеслав поспорят либо с итальянцами Паоло Николаи и Даниэле Лупо, либо с канадцами Сэмом Педлоу и Сэмом Шахтером.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена, Австрия

Мужчины. 1/16 финала

О. Стояновский/А. Ярзуткин (Россия) — Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — 1:2 (21:16, 20:22, 10:15).