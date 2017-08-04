Фетисова: хотелось бы усиления конкуренции в России

Центральная блокирующая московского «Динамо» Ирина Фетисова оценила выступление команды в минувшем сезоне.

«Честно говоря, хотелось бы большего. Особенно в Лиге чемпионов и Кубке России. В «Финале четырёх» мы столкнулись со скоростным волейболом в исполнении соперниц. К сожалению, в России нет команд, которые бы играли столь же быстро. При этом мы очень тщательно разобрали своих соперников и всё равно не успевали.

Хотелось бы усиления конкуренции в России, чтобы команды из нижней половины таблицы тоже сражались, а не сдавались заранее. Но зато после неудачи в «Финале четырёх» мы в какой-то сумасшедшей борьбе завоевали золотые медали чемпионата России. Там был такой накал страстей, что нервов не осталось ни у меня, ни у друзей, ни у родственников», — рассказала Фетисова в интервью журналу «Динамо».