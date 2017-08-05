Филиппов: если бы Шляпников нас не гонял, мы бы выросли раздолбаями

Блокирующий «Урала» Игорь Филиппов рассказал о причинах перехода в уральский клуб из московского «Динамо», а также о работе под руководством главного тренера сборной России Сергея Шляпникова, у которого он играл в ярославском клубе и в молодёжной сборной.

«Я ни в коем случае не гнался за деньгами. Я приехал в «Урал», потому что здесь Баньоли. Я хочу научиться у него многому. Знаю, что он может многое дать не только мне, но и остальным игрокам. Поэтому для меня сейчас важно поднять свой игровой уровень, чтобы я мог достойно выступать на уровне национальной сборной.

Сейчас в национальной сборной все равны. Да, Шляпников меня хорошо знает, я тоже его отлично знаю. В Мировой лиге выступали парни, которых он уже тренировал. Власов, Клюка, Волков, Феоктистов, Жигалов — все парни у него работали. Я ни в коем случае не буду исключением. Мы все равны. Для меня нет плюсов, что я с ним отработал семь лет. Это сейчас ни о чём не говорит.

В некоторых моментах Шляпников бывает очень грубый и очень жёсткий. Но я хочу сказать, что с нашим возрастом по-другому нельзя было. Если бы он нас так не гонял, мы бы были раздолбаями (смеётся). Да, иногда Шляпников перегибает палку. Но он тренер, ему виднее, как себя вести и обращаться со своими подопечными. Я не буду называть его ни тираном, ни другими словами, которыми его называют. Все мы люди, у него такой метод работы. С нашим возрастом его подход сработал. Как он сейчас работает с национальной сборной, я не знаю. Шляпников очень требовательный. Он не любит, когда кто-то идёт против его воли. У него на первом месте всегда дисциплина. Если она нарушается, то, естественно, следует наказание.

Он большой фанат волейбола. Очень многое знает в волейболе, много изучает. Я не знаю, как сейчас идёт его работа в национальной сборной, но в юношеском и молодёжном волейболе вся его методика срабатывает.

Мне комфортно с таким тренером, который, когда нужно, накричит, когда нужно – успокоит. Чтобы не было такого, что за каждую ошибку не только в игре, но и на тренировке на тебя давили. Я не люблю такое. Начинаю думать, что у меня что-то не получается, тут ещё и тренер давит. У меня начинается депрессия. Я сильно восприимчивый человек, даже к мелочам. Кому-то крики тренеров идут на пользу. Иногда нужно, чтобы на тебя надавили, завели. Но надо уметь и спокойно всё объяснить», — приводит слова Филиппова «Спорт Бизнес Online».