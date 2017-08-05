Михайлов: чемпионат России в следующем сезоне обещает быть более интересным

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал появление в Суперлиге одноимённого клуба из Санкт-Петербурга.

«Никакой злости по этому поводу у нас точно не будет. Это же хорошо, что российский волейбол и наш чемпионат становятся ещё интереснее. Да, в прошлом сезоне в Европе мы не проиграли ни одного матча не только потому, чтобы были самыми сильными, но и потому, что наш внутренний чемпионат был не самым сильным на континенте. Так что в новом сезоне первенство нашей Суперлиги обещает быть более интересным. Более интересным и для болельщиков», — приводит слова Михайлова Sntat.