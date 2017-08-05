Красильников и Лямин вышли в полуфинал чемпионата мира в Вене

В Вене (Австрия) продолжается чемпионат мира по пляжному волейболу. В матче 1/4 финала россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин обыграли американский дуэт Фил Дальхауссер/Ник Люцена со счётом 2:0 (21:15, 21:18). Дальхауссер — олимпийский чемпион Пекина-2008 в паре с Тоддом Роджерсом.
Ранее в полуфинальную стадию вышли бразильцы Андре/Эвандро и голландцы Мартен Ван Гардерен/Кристиан Варенхорст.
Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена
Мужчины. 1/4 финала
Вячеслав Красильников/Никита Лямин (Россия) — Фил Дальхауссер/Ник Люцена (США) — 2:0 (21:15, 21:18).