Экс-блокирующий «Динамо-ЛО» Морозов перешёл в польский «Кельце»

Белорусский блокирующий Максим Морозов, в минувшем сезоне выступавший за «Динамо-ЛО», продолжит карьеру в польском клубе «Кельце», сообщает «Спорт Бизнес Online».

В составе команды из Соснового Бора в сезоне-2016/17 28-летний волейболист провёл 19 матчей, в которых набрал 134 очка, став шестым по результативности игроком команды. Напомним, что «Динамо-ЛО» заняло 12-е место в турнире.

Новая команда Морозова в прошлом сезоне заняла 13-е место в чемпионате Польши. Отметим, что белорус стал одноклубником российского блокирующего Алексея Налобина, который играет в «Кельце» с прошлого года.