Сербки стали третьими в «Финале шести» Гран-при, победив сборную Китая

Женская сборная Сербии в матче за третье место по итогам «Финала шести» Гран-при в Нанкине победили команду Китая со счётом 3:1. Самой результативной волейболисткой встречи стала диагональная Тияна Бошкович, набравшая 31 очко.

В финале, который начнётся в 15:00 по московскому времени, за титул поспорят волейболистки из Бразилии и Италии. Напомним, что сборная России в «Финал шести» пробиться не смогла.

Женщины. Гран-при. «Финал шести». Нанкин, Китай

Матч за третье место



Китай — Сербия — 1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25).