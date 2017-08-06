Лямин и Красильников — бронзовые призёры ЧМ по пляжному волейболу в Вене

Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников в матче за бронзовые награды чемпионата мира по пляжному волейболу в Вене переиграли голландцев Маартена ван Гардерена и Кристиана Варенхорста.



За титул австрийцы Клеменс Допплер и Александр Хорст поспорят с бразильцами Эвандро Оливейрой и Андре Лойолой.

Отметим, что Лямин и Красильников принесли России вторую медаль чемпионатов мира по пляжному волейболу в истории после серебряной награды Дмитрия Барсука и Игоря Колодинского в 2007 году.

Пляжный волейбол. Чемпионат мира. Вена. Австрия

Мужчины. Матч за 3-е место

М. ван Гардерен/К. Варенхорст (Нидерланды) — Н. Лямин/В. Красильников (Россия) — 0:2 (17:21, 17:21).