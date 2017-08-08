Сиденко: думаю, санкт-петербургский «Зенит» усилит чемпионат России

Главный тренер «Академии-Казань» и студенческой сборной России Константин Сиденко, ранее входивший в тренерский штаб новосибирского «Локомотива», прокомментировал включение в состав участников мужской Суперлиги нового клуба — санкт-петербургского «Зенита», а также переход связующего Сергея Гранкина из московского «Динамо» в белгородское «Белогорье».

«Это просто супер, что появилась такая команда в городе с волейбольными традициями, заложенными ещё Вячеславом Платоновым. Отличный подбор игроков. Тот же швед Маркус Нильссон был признан MVP Лиги чемпионов, когда мы с ним вместе играли в Новосибирске. Кубинец Ореол Камехо – это просто монстр. Филипп Воронков, Павел Панков – игроки, которых собрали явно не для того, чтобы затыкать дыры в составе. Думаю, что команда усилит наш чемпионат.

Помимо этого, положительным фактором я считаю переход Сергея Гранкина из московского «Динамо» в «Белогорье». Он и сменит место работы, что приведёт к некой перезагрузке карьеры, и усилит белгородскую команду. Хотя там неплохо выглядел в роли связующего Роман Порошин, но Гранкин — волейболист сборной, игрок другого уровня. Большое количество сильных команд автоматически уменьшит количество проходных игр», — цитирует Сиденко «Спорт Бизнес Online».