Красильников и Лямин вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин вышли в финал Мирового тура по пляжному волейболу, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола. Соревнования лучших пар по итогам сезона состоятся в Гамбурге 23-27 августа.
В состав участников также вошли: Эвандро Гонсалвеш/Андре Лойола (Бразилия), Клеменс Допплер/Александер Хорст (Австрия), Саймон Барбоза/Альваро Фильо (Бразилия), Даниэле Лупо/Паоло Николаи (Италия), Петр Кантор/Бартош Лосяк (Польша), Адриан Гавира/Пабло Эррера (Испания) и Филип Дальхауссер/Николас Лусена (США).