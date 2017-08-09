Вербов: сыграть в миксте с женой? Эти семейные игрища не заканчиваются хорошо

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов признался, что не хотел бы сыграть в пляжный волейбол в дуэте со своей супругой Валерией. На минувшей неделе Вербов и Вильфредо Леон выиграли гала-матч летнего Кубка «Зенита», победив Артёма Панарина и Виктора Симанкова со счётом 2:1 (21:18, 16:21, 15:13).

«Микст? Лучше не надо, потому что все эти семейные игрища обычно не заканчиваются хорошо. Мы даже товарищеские игры с ней вместе не играем. Лучше друг против друга – будем бить сильно, ругаться. А вместе лучше не надо», — приводит слова Вербова «Спорт Бизнес Online».