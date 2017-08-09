Карпухов: думаю, питерский «Зенит» составит достойную конкуренцию грандам

Доигровщик кемеровского «Кузбасса» Антон Карпухов прокомментировал появление в Суперлиге нового клуба — «Зенита» из Санкт-Петербурга, который заменил в составе участников турнира краснодарское «Динамо».

«Не имею ничего против. Если клуб имеет возможность покупать хороших игроков и сразу становится боеспособной единицей – это идёт только в плюс нашему волейболу. Я думаю, что они составят достойную конкуренцию нашим грандам. Поэтому зачем ждать три года, пока пройдут все стадии отбора и повышения в классе? К тому же у нас появляется возможность лишний раз посетить Санкт-Петербург. Один из моих любимых городов. У меня там есть родственники, много друзей», — цитирует Карпухова официальный сайт клуба.