Дресслер: «сателлит» в Янтарном послужит отличной подготовкой к финалу ЧЕ

Австрийский «пляжник» Кристоф Дресслер, выступающий в паре с Томасом Кунертом, поделился ожиданиями от международного турнира по пляжному волейболу – этапа европейской серии категории «сателлит», который стартует в Янтарном 10 августа.

«Чемпионат мира был потрясающим, но сезон не заканчивается, впереди финал чемпионата Европы в Юрмале, которая находится неподалеку от Янтарного. Так что этот «сателлит» должен послужить отличной подготовкой к финалу чемпионата Европы. Плюс ко всему в этом сезоне в календаре не так много турниров, поэтому нужно использовать каждую возможность сыграть официальный матч», — цитирует Дресслера официальный сайт ВФВ.