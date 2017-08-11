Олихвер: скорее всего, Баньоли оказался не готов к российской действительности

Бывший генеральный директор краснодарского «Динамо», призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира Руслан Олихвер рассказал, почему, по его мнению, итальянскому тренеру Даниэле Баньоли не удалось полностью реализовать свой потенциал в сборной России. С 2007 по 2010 год он сначала возглавлял московское «Динамо», а затем сборную России. Летом 2017 года Баньоли возглавил уфимский «Урал».

«Когда он приехал в Россию, это был уже «профессоре» – титулованный, хорошо понимающий волейбол и уверенный в себе тренер.

Скорее всего, он оказался не готов к российской действительности. Всё-таки у нас отношение игроков к тренеру несколько иное, чем в Европе. Очень часто в российских командах тренер в одном лице и президент, и менеджер, и врач, который решает, может травмированный волейболист играть или нет. Возможно, игроки изначально были настроены скептически по отношению к иностранцу, и он не смог завоевать их доверие. Думаю, что сейчас в уфимском «Урале» он учтёт свой предыдущий опыт работы в России и не допустит тех ошибок, которые были тогда", — цитирует Олихвера «Спорт Бизнес Online».