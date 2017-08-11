Самойлова: когда «сборникам» дали небольшой отдых, мы с Ефимовой улетели на Кипр

Доигровщица «Ленинградки» Мария Самойлова рассказала о традиции, которой она обязательно следует в межсезонье. В минувшем сезоне подопечные Александра Кашина сохранили прописку в Суперлиге по итогам плей-аут.

«Несколько лет назад в моей жизни появилась одна традиция: несмотря на то, как и где мы провели сезон, обязательно выбираемся «на солнышко» с Екатериной Ефимовой. И когда «сборникам» дали небольшой отдых, мы улетели на Кипр. Море, солнце и морепродукты. В этот раз «ничегонеделанию» было отведено побольше времени. Ну а вернувшись домой, начала не спеша паковать чемоданы – начинался новый сезон в «Ленинградке», — цитирует Самойлову официальный сайт клуба.