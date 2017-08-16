Бернардиньо, дважды приводивший Бразилию к золоту ОИ, хочет стать губернатором

Бывший тренер сборной Бразилии Бернардо Резенде, также известный как Бернардиньо, решил заняться политикой. Известный специалист баллотируется на пост губернатора Рио-де-Жанейро. Выборы состоятся в следующем году. Бернардиньо будет кандидатом от «Новой партии». Об этом сообщает Sportal.



Резенде сложил с себя полномочия главного тренера национальной сборной после домашней Олимпиады, где команда завоевала золотые медали. Сейчас 57-летний Бернардиньо тренирует женский клуб «Рио-де-Жанейро» (бывший «Юнилевер»), но планирует завершить тренерскую карьеру по окончании этого сезона.