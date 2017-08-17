Капитан сборной России Ковалёв не сыграет на ЧЕ в Польше

Капитан сборной России связующий Дмитрий Ковалёв пропустит чемпионат Европы, который стартует 24 августа в Польше. Об этом рассказал главный тренер мужской национальной команды Сергей Шляпников.

«К сожалению, Ковалёв не сможет помочь команде из-за перенесённой операции. Но поимённо состав называть и раскрывать я не хотел бы. Пусть это пока остаётся в тайне, СМИ читаем не только мы, но и наши соперники.

С составом на чемпионат Европы мы определились, готовимся, наигрываем связи. Должны быть медали. В этом плане ничего иного для сборной России быть не может. Федерация нам ещё не ставила никаких задач, это только предстоит, но мы должны стремиться к вершине", — приводит слова Шляпникова ТАСС.