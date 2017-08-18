Бирлова и Макрогузова вышли во второй раунд плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу

На проходящем в Юрмале (Латвия) финальном этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу россиянки Екатерина Бирлова и Надежда Макрогузова вышли в 1/8 финала. В первом матче плей-офф они обыграли литовскую пару — Еву Думбаускайте и Монику Повилайтите – в двух партиях (21:14, 24:22). Напомним, что из группы россиянки вышли с двумя победами и одним поражением.



Соперницами Бирловой и Макрогузовой в борьбе за выход в четвертьфинал станут швейцарки Джоана Хайдрих и Анук Верже-Депре.



Чемпионат Европы завершится 20 августа.