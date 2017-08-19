Волейболисты РФ одержали вторую победу на ЧМ U23 по новым правилам счёта

Молодёжная сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд на чемпионате мира U23, который проходит в Каире (Египет) по новым экспериментальным правилам счёта. Соперники играют до четырёх выигранных партий (каждая из них – до 15 очков или до разницы в два мяча).

В матче второго тура в группе В подопечные Андрея Воронкова взяли верх над командой Турции со счётом 4:0 (18:16, 15:13, 15:6, 15:13). Матч продолжался 59 минут. Самым результативным в составе россиян стал доигровщик Денис Богдан, набравший 17 очков. По 7 очков принесли команде Сергей Пирайнен и Алексей Кононов.

Накануне россияне также в четырёх партиях обыграли команду Алжира. 20 августа сборная России встретится с командой Китая. Также в группе В играют сборные Аргентины и Ирана.

Волейбол. Чемпионат мира U23. Мужчины. Каир, Египет

Группа В. 2-й тур

Россия – Турция — 4:0 (18:16, 15:13, 15:6, 15:13).