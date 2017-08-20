Хтей: у сборной РФ нет других целей на ЧЕ по волейболу, кроме 1-2-го места

Спортивный директор «Белогорья» олимпийский чемпион Тарас Хтей рассказал, как осваивается в новой должности, и пожелал сборной России удачи на стартующем 24 августа в Польше чемпионате Европы.

«Чувствую себя полностью в своей тарелке. 20 лет, что я играл в волейбол на высоком уровне за клуб и сборную России, даром не прошли. Все полученные связи помогают мне работать, сотрудничать. Очень приятно, что, когда звоню кому-то, у него нет скомканности, судорог. Все идут на тесное общение. Я в своей стихии. И в офисе работаю, и с командой нахожусь. Если надо – будем переодеваться и помогать тренировать. В других случаях наденем галстуки и пойдём решать вопросы. Моя задача – чтобы ребятам было комфортно, они ни в чём не нуждались и ничего их не отвлекало. Их проблемы – мои проблемы. Я стараюсь делать так, чтобы ребята думали только о волейболе.

Желаю сборной России на чемпионате Европы только удачи. Хочу, чтобы ребята верили в себя и своих партнёров. Говорю это не понаслышке, ведь волейбол – командный вид спорта. Ребятам нельзя рассыпаться, в команду нужно верить до конца. Я верю в сборную, несмотря на то что были провалы в Мировой лиге. Но это был период становления команды, сейчас там в основном молодые игроки. Желаю Сергею Шляпникову и всем ребятам добиться больших результатов. Верю, что они хорошо поработали над ошибками. Из поражений нужно делать правильные выводы, чтобы двигаться дальше. Пользуясь случаем, передаю привет игрокам нашего клуба: Сергею Гранкину и Максиму Жигалову. Надеюсь, они покажут максимальный результат. Я патриот своей страны, много лет отдал сборной. У нас нет других целей, кроме первого-второго места. Держу кулаки за ребят, пусть всё получится. Они достойны такого результата, для этого всё лето пахали. Надо идти только вперёд», — приводит слова Хтея «Советский спорт».