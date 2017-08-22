Россияне победили Румынию, выиграв третий матч кряду на Универсиаде

Мужская сборная России в третьем туре группового этапа волейбольного турнира в рамках Универсиады в Китайском Тайбэе в четырёх партиях взяла верх над командой Румынии. Самым результативным игроком среди россиян стал Богдан Гливенко, набравший 14 очков.

Россияне выиграли третью встречу кряду. В четверг, 24 августа, российская команда встретится с волейболистами из Чехии.

Всемирная летняя Универсиада. Китайский Тайбэй

Волейбол. Мужчины. Группа С. 3-й тур



Россия – Румыния – 3:1 (26:24, 25:15, 23:25, 25:19).