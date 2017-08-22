Объявлен состав мужской сборной России на чемпионат Европы — 2017 по волейболу

Тренерский штаб мужской сборной России объявил состав команды для участия в чемпионате Европы, который пройдёт в Польше с 24 августа по 3 сентября. Россияне сыграют в группе С вместе с командами Болгарии, Словении и Испании.
Мужчины. Чемпионат Европы. Польша
Состав сборной России:
связующие: Александр Бутько, Сергей Гранкин;
диагональные: Максим Жигалов, Максим Михайлов;
блокирующие: Андрей Ащев, Илья Власов, Артём Вольвич, Ильяс Куркаев;
доигровщики: Юрий Бережко, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;
либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.