Красильников и Лямин с победы стартовали в финале Мирового тура

Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин с победы стартовали в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге. В матче первого тура в группе В Красильников и Лямин одолели американцев Кейси Паттерсона и Теодора Бруннера со счётом 2:1 (18:21, 21:17, 15:10).

В следующем матче 24 августа Красильников и Лямин встретятся с бразильской парой Эвандро Оливейро/Андре Лойола Штайн.

Пляжный волейбол. Финал Мирового тура. Группа В. 1-й тур

Вячеслав Красильников и Никита Лямин (Россия) — Кейси Паттерсон и Теодор Бруннер (США) — 2:1 (18:21, 21:17, 15:10).