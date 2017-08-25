Мужская сборная России уверенно выиграла свою группу на Универсиаде

Мужская сборная России уверенно выиграла группу C на волейбольном турнире в рамках Универсиады в Китайском Тайбэе. В последнем туре россияне победили чилийцев со счётом 3:0 (25:21, 29:27, 25:19). Самыми результативными у россиян стали Антон Ботин, набравший 19 очков, и Богдан Гливенко (14 очков).

Ранее были повержены сборные Гонконга, Австралии, Румынии и Чехии. За пять матчей россияне проиграли всего один сет — румынам.



Всемирная летняя универсиада. Китайский Тайбэй

Волейбол. Мужчины. Группа С. 5-й тур



Россия – Чили — 3:0 (25:21, 29:27, 25:19).