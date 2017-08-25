«Пляжники» Лямин и Красильников проиграли канадцам в 1/8 финала Мирового тура

Бронзовые призёры чемпионата мира — 2017 в Вене россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников потерпели поражение в матче 1/8 финала Мирового тура по пляжному волейболу, проходящего в Гамбурге. Российская пара проиграла канадскому дуэту — Чейму Шальку и Бену Сэкстону – со счётом 0:2 (15:21, 15:21). Других россиян на этих соревнованиях нет.



Неделей ранее Лямин и Красильников потерпели поражение во втором раунде плей-офф чемпионата Европы от латвийцев Харальдса Регжи и Мартиньша Плавиньша в трёх партиях.