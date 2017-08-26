Волейболисты РФ вышли в финал ЧМ U19, обыграв Японию

На мужском юниорском чемпионате мира U19 сборная России по волейболу вышла в финал.

В полуфинальном матче подопечные Андрея Ноздрина в трёх партиях обыграли сборную Японии, для которой это поражение стало первым на турнире. Самым результативным в составе россиян стал Павел Тетюхин, набравший 21 очко (4 из них — на блоке). 15 баллов принёс команде Иван Кузнецов, 13 очков записал на свой счёт Станислав Антонов.

Соперником сборной России в финале станет победитель полуфинального матча между волейболистами Ирана и Южной Кореи.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Полуфинал

Россия – Япония – 3:0 (25:17, 25:23, 30:28).