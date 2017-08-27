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Воронина и Бочарова выиграли ЧЕ U18 по пляжному волейболу

27 августа 2017, воскресенье. 17:58 Волейбол

Россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова завоевали золотые медали юношеского чемпионата Европы U18 по пляжному волейболу, который проходит Казани. В финальном матче первые сеяные Воронина и Бочарова обыграли шестую пару турнира, голландский дуэт Райса Шон/Эми ван Дрил, со счётом 2:1 (21:18, 19:21, 15:12).

Бронзовые медали завоевали украинки Виктория Лисица и Екатерина Дашевская (13).

Пятое место заняли россиянки Олеся Андреюк и Анна Мовчан (27), которые не смогли выйти в полуфинал, уступив соотечественницам.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы U18. Девушки
Финал

Мария Воронина/Мария Бочарова (Россия, 1) — Райса Шон/Эми ван Дрил (Нидерланды, 6) — 2:1 (21:18, 19:21, 15:12).

За 3-е место

Виктория Лисица/Екатерина Дашевская (Украина, 13) — Чиара Масон/Клаудия Скамполи (Италия, 4) — 2:0 (21:18, 21:15).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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