Власов: можно такой праздник волейбола тут устроить, если не настроиться

Блокирующий сборной России Илья Власов, вышедший на замену в матче чемпионата Европы по волейболу со Словенией (3:0), прокомментировал победу и возвращение в команду.

«Матч получился достаточно тяжёлым, как мы и ожидали. Не думали, что эта победа может даться нам легко. Соперник хороший, организованный, не совсем удобный для нашей команды. Игра мне очень понравилась, потому что я уже соскучился по тому ощущению, когда чувствуешь себя частью команды. Приятно, когда тебя все поддерживают. Мне очень понравилась сегодняшняя игра!

Думаю, что я пока ещё не набрал достаточно хорошую форму в волейбольном смысле. Физически всё неплохо, а вот технически я ещё не восстановился до конца. На самом деле мне было немного тяжеловато. Но с такой командой всё даётся легче. У нас нет какой-то личной конкуренции, потому что мы команда. Безусловно, в каких-то моментах я равняюсь на того же Артёма Вольвича, потому что он уже долго играет и хорошо играет. Есть чему у него поучиться. По-хорошему мы, конечно, подстёгиваем друг друга, стремимся всегда к лучшему. Человек, который считает, что всё умеет, может уходить из этого вида спорта. Это я уж точно могу сказать.

Не расслабимся ли после двух побед на старте? Думаю, нет. По крайней мере, не должно такого произойти. Каждая команда по-своему хороша. То есть каждый соперник чем-то отличается от предыдущего. Можно такой праздник волейбола тут устроить, если не настроиться. Естественно, мы будем настраиваться и выйдем играть так же, как в предыдущих матчах. Мы не считаем, что Испания слабее, а нам можно расслабиться», — приводит слова Власова «Красная звезда».