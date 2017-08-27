Волейболисты РФ стали серебряными призёрами ЧМ U19, уступив в финале Ирану

Юниорская сборная России по волейболу заняла второе место на чемпионате мира U19 в Бахрейне. В финальном матче подопечные Андрея Ноздрина в четырёх партиях уступили команде Ирана со счётом 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25). Самым результативным игроком матч в составе сборной России стал Максим Сапожков, набравший 16 очков. 15 баллов принёс команде Павел Тетюхин. На счету Ивана Кузнецова – 12 очков, Виталия Дикарёва – 10 (4 из них на блоке).

Команда Ирана прошла весь турнир без поражений, проиграв только три партии: две в стартовом матче Италии и одну – России.

Волейбол. Чемпионат мира U19. Мужчины. Бахрейн

Финал

Россия – Иран — 1:3 (20:25, 23:25, 25:21, 20:25).