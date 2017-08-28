Хтей: «Белогорье» провело переговоры со Спиридоновым по будущему сезону

Белгородское «Белогорье» провело переговоры с доигровщиком красноярского «Енисея» Алексеем Спиридоновым. «Енисей» готов расстаться с игроком за значительную компенсацию, сообщает «Спорт Бизнес Online». Ранее стало известно, что «Белогорье» не может рассчитывать на травмированного доигровщика Дениса Бирюкова.

В минувшем сезоне Спиридонов, являющийся победителем чемпионата Европы (2013) и двукратным победителем Мировой лиги (2011, 2013), стал лучшим бомбардиром «Енисея». В апреле Алексей продлил контракт с красноярским клубом на один сезон.

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей так прокомментировал информацию о переговорах: «Алексей сейчас игрок Красноярска. Если он станет свободным агентом и захочет с нами общаться, мы с удовольствием будем это делать. Мы вели переговоры по будущему сезону. Мы не собираемся искать замену Бирюкову. Напротив, мы ждём его скорейшего восстановления и возвращения. Мы на него надеемся».