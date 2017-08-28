Сербы победили финнов, Германия обыграла Словакию на ЧЕ в Польше

Сборная Болгарии в третьем туре группового этапа мужского чемпионата Европы в Польше в трёх партиях взяла верх над командой Словении. Напомним, что эти сборные выступают в группе С вместе с командами России и Испании.

В группе А сербы победили финнов со счётом 3:0, немцы, также в трёх сетах, переиграли словаков в группе В, а в квартете D бельгийцы одолели сборную Нидерландов — 3:0.

Мужчины. Чемпионат Европы. Польша

Третий тур



Группа А. Гданьск

Сербия — Финляндия — 3:0 (25:20, 25:18, 34:32).

Группа В. Щецин

Словакия — Германия — 0:3 (18:25, 24:26, 23:25).

Группа С. Краков

Словения — Болгария — 0:3 (22:25, 26:28, 17:25).

Группа D. Варшава

Бельгия — Нидерланды — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).