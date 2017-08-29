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Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ

29 августа 2017, вторник. 00:59 Волейбол

Сборная Польши в третьем туре группового этапа домашнего чемпионата Европы в трёх партиях переиграла команду Эстонии. Поляки стали вторыми в квартете А и в первом раунде плей-офф сыграют со словенцами. Победителя этого противостояния в четвертьфинале уже ждёт сборная России.

В группе В итальянцы в трёх упорных партиях переиграли чехов, а в группе D французы взяли верх над турками.

Мужчины. Чемпионат Европы. Польша
Третий тур

Группа А. Гданьск
Эстония — Польша — 0:3 (21:25, 24:26, 22:25).

Группа В. Щецин
Италия — Чехия — 3:0 (27:25, 28:26, 26:24).

Группа D. Варшава
Турция — Франция — 0:3 (23:25, 23:25, 22:25).

ЧЕ-2017 (м). Группа A. 3-й тур
28 августа 2017, понедельник. 21:30 МСК
Эстония
0 : 3 21:25, 24:26, 22:25
Польша
ЧЕ-2017 (м). Группа B. 3-й тур
28 августа 2017, понедельник. 21:30 МСК
Италия
3 : 0 27:25, 28:26, 26:24
Чехия
ЧЕ-2017 (м). Группа D. 3-й тур
28 августа 2017, понедельник. 21:30 МСК
Турция
0 : 3 23:25, 23:25, 22:25
Франция
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная Италии — Волейбол Мужская сборная Польши — Волейбол
Новости. Волейбол
29 августа 2017, вторник
00:59 Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ
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