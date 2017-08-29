Сборные Польши и Словении поспорят за право сыграть с Россией в 1/4 финала ЧЕ

Сборная Польши в третьем туре группового этапа домашнего чемпионата Европы в трёх партиях переиграла команду Эстонии. Поляки стали вторыми в квартете А и в первом раунде плей-офф сыграют со словенцами. Победителя этого противостояния в четвертьфинале уже ждёт сборная России.

В группе В итальянцы в трёх упорных партиях переиграли чехов, а в группе D французы взяли верх над турками.

Мужчины. Чемпионат Европы. Польша

Третий тур



Группа А. Гданьск

Эстония — Польша — 0:3 (21:25, 24:26, 22:25).



Группа В. Щецин

Италия — Чехия — 3:0 (27:25, 28:26, 26:24).



Группа D. Варшава

Турция — Франция — 0:3 (23:25, 23:25, 22:25).