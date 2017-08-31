Словенцы победили Польшу и сыграют с Россией в 1/4 финала ЧЕ

Сборная Словении в 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу в трёх партиях переиграла команду Польши. Таким образом, сборная Словении стала соперником россиян по четвертьфиналу соревнований. У словенцев по 13 баллов набрали Ален Шкет и Ален Паенк.

В другом матче действующие чемпионы Европы французы проиграли команде Чехии со счётом 1:3. 19 очков в активе Михала Фингера.

Мужчины. Чемпионат Европы. Польша

1/8 финала



Польша — Словения — 0:3 (21:25, 21:25, 19:25)

Франция — Чехия — 1:3 (21:25, 25:21, 21:25, 20:25).