Петров: «Локомотив» на отлично справился с задачей в матче с «Нефтяником»

Тренер новосибирского «Локомотива» Георги Петров прокомментировал победу над «Нефтяником» из Оренбурга на предварительном этапе Кубка России со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:19).

«Сегодня была непростая игра, потому что после тяжёлого матча с „НОВОЙ“ накануне игроки должны были перебороть себя и исправить те ошибки, которые не позволили выиграть в матче с новокуйбышевской командой. Плюс было нелегко физически, ведь утром у команды были занятия в тренажёрном зале.

Необходимо было быстро восстановится. Это у нас получилось идеально, я считаю. Матч был ответственный, нам нужна была победа, игроки справились со своей задачей на отлично", — цитирует Петрова официальный сайт «Локомотива».