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Вербов: предыдущий сезон получился не совсем захватывающим

31 августа 2017, четверг. 16:20 Волейбол

Либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился впечатлениями от противостояния с одноклубниками из Санкт-Петербурга на предварительном этапе Кубка России и рассказал об ожиданиях от сезона. Подопечные Владимира Алекно потерпели поражение от новичка Суперлиги со счётом 0:3 (14:25, 18:25, 22:25).

«Надеюсь, это будет не клуб-одногодка, а серьёзный проект. Очень часто бывает, что в какой-то момент вкладываются в команду, а потом про неё забывают, свои интересы решили, и всё. Я очень хотел бы надеяться, что это не так и клуб будет существовать ещё, начнём лет с 20 хотя бы.

Мы там со всеми ребятами уже тысячу раз играли и в разных клубах, и в одном. Это для болельщиков в большей степени. Может быть, для функционеров. Я понимаю, что мы сегодня играем с командой из Санкт-Петербурга, а не с командой «Зенит». Наверное, многим хотелось это услышать, увидеть, но для нас – нет, я играю против своих друзей.

В игре с нами петербуржцы, в отличие от встречи с «Динамо-ЛО», сыграли отлично, в командный волейбол, не было видно слабых мест ни в одной из позиций. То число замен, которое они провели, ноль, говорит само за себя. По подбору игроков «Зенит» может быть в первой семёрке. Немного особняком стоят казанский «Зенит» и «Белогорье», а все остальные команды могут бороться за медали. Я знаю, что у петербуржцев задача – попасть в еврокубки, но это всегда все немного прибедняются. Лучше задать планку пониже, а забраться куда-то повыше, но это уже будет зависеть от команды, от того, как она проведёт сезон.

Предыдущий сезон получился не совсем захватывающим. Может, для нас это и хорошо. Но для болельщиков и популярности волейбола – не совсем. Сезон будет интересный, это точно. У всех прошла насыщенная комплектация. Из средних клубов игроки перешли в топ-клубы, «Локомотив» хорошо укомплектовался, «Белогорье», «ФАКЕЛ», — цитирует Вербова «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Динамо-ЛО МВК Зенит-Казань МВК ФАКЕЛ Алексей Вербов
Новости. Волейбол
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