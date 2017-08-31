Сборная России по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Польше. В четвертьфинальном матче в Кракове подопечные Сергея Шляпникова в трёх партиях обыграли команду Словении со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19). Самым результативным в составе россиян стал Максим Михайлов, набравший 13 очков. 12 баллов принёс команде Дмитрий Волков, 10 очков на счету Юрия Бережко. Волков, Бережко и Илья Власов заработали по 3 очка на блоке.

Сборная России во второй раз в ходе турнира обыграла словенцев в трёх партиях. Всего для отечественных волейболистов это четвёртая подряд победа в четырёх проведённых матчах континентального первенства.

За выход в финал российские волейболисты сыграют 2 сентября с победителем четвертьфинала Бельгия – Италия.

Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Четвертьфинал

Россия – Словения – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).